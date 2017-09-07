法國路跑名人與身障女孩 揪1500人公益健走

法國路跑名人吉雷米（中間掛紅布條者）與扶輪社友、身障女孩小辛（右一），號召1500人參加10月29日在澄清湖舉辦的「愛在扶輪公益健走」。（記者陳文嬋攝）

2017-09-07 22:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕伊甸基金會弱勢成人募款今年減少3成，中山扶輪社10月舉辦「愛在扶輪公益健走」活動，法國路跑名人吉雷米今天特別到記者會為身障女孩「小辛」加油打氣，號召1500人參加公益健走，當天他也將與「小辛」一起共襄盛舉，活動結餘款全數捐作身障經費，幫助身障者能自立生活。

伊甸基金會高雄區區長楊意賢說，台灣身障人口數突破110萬人，其中因疾病或意外導致身障者占8成3，超過90萬人口，但弱勢成人募款不易，除了景氣不佳，政府推動長照等政策，民眾重視老人關懷，造成募款減少3成。

中山扶輪社邀集9個扶輪社成員，10月29日在澄清湖舉辦的「愛在扶輪公益健走」活動，法國作家暨路跑名人吉雷米今天到伊甸溫馨家園，為將參加活動的身障青年加油打氣，他獲悉「小辛」連2年參加，送她幸運小物南法薰衣草香包，並與現場扶輪社友一起號召民眾參加公益健走。

21歲身障女孩「小辛」體重超過100公斤，影響她的人際關係，甚至會因重心不穩跌倒，去年首次參加健走1公里，瘦了1公斤，她不怕跌倒受傷，今年要挑戰健走4.5公里，加強耐力與持續力，希望有一天能穿上喜歡的洋裝！

吉雷米則是台灣女婿，一口流利國語，他排除平日訓練時間，為活動發聲，表達他對台灣的熱愛與社會弱勢的關懷，鼓勵民眾陪同身障者走出戶，跟著他一同健康運動，目前已有900人報名參加，其中270人是身障朋友。

伊甸說，活動共分Power Walking健走4.5K組和Love Walking身障1.5K組，報名即送精心設計的紀念毛巾、獎牌及天藍色透氣紀念衫，還能抽腳踏車、空氣清淨機等大獎，民眾可至伊貝特報名網線上報名，詳情可上伊甸基金會官網http://www.eden.org.tw/查詢。