獨家》新埔義民文化祭9日登場 「賴神」將出席

本週六、9日早上8點到12點，褒忠路和義民路段配合義民文化祭開幕，除非特許，否則禁止車輛進入，趕集的香客、遊客要特別留意。（記者黃美珠攝）

2017-09-07 20:15

［記者黃美珠／竹縣報導］本週六、9日要登場的新竹縣義民文化祭開幕式有亮點！準閣揆賴清德已敲定將出席，他將由縣長邱鏡淳等陪同入廟參拜義民爺，並且發表談話，使得這個一年一度的客家信仰盛會，因為當前內閣改組的火熱話題而可望更加發燒。

對於「賴神」是否以「新閣揆」身分首度出席這個義民祭典，新竹縣政府不願正面回應，但是他們也希望新的閣揆能延續現任林全團隊的承諾，持續給新竹縣正面的支持力量。至於往年在農曆7月20日、義民節當天都不缺席的小英總統，今年並沒有安排相關行程。

新埔義民廟每逢義民節而提供的「食福」活動，今天也已開始無限量供應信眾食用保平安。廟前廣場準備了糖粥、客家麻糬、米苔目、仙草水、以及冷熱皆有的薑茶等，讓信眾可以各憑喜好享用。

剛好此時正是開學之際，特別是大學新鮮人們，普遍將在下週過後陸續離鄉背井出外精進學業，有些父母特別帶著即將遠行的孩子去「食福」，祈求義民爺保佑孩子離鄉在外一切平安順利。

而義民廟廟方為了文化傳承，配合縣府提高新竹縣內各級學校學生對義民節的參與度，今年再度配合取消全國各分香寺廟「集體回娘家」創意踩街的慣例，而把「秀場」讓出來，期許新竹縣的年輕人們因此對義民祭典有更多的認識。

縣政府警察局針對9日的開幕式，規劃當天義民廟周邊交管將從早上8點起展開，直到中午12點。管制路段只有褒忠路和義民路；前者從褒忠橋起到義民路之間，後者從義民路3段跟褒忠路口一路往西到竹14線的新湖路口。

這2個路段除非是被特許、持有通行證的車輛可以進入，原則上都禁止車輛通行，但會視實際交通狀況彈性調整，請用路人要遵守現場員警的指揮。

受邀貴賓的車輛當天必須憑證停放在褒忠路百木達花市前，一般民眾可在褒忠路353巷堤防道路單側停車。機車族可以停放在義民路兩旁，只要不影響交通就行。

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