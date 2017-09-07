台中精武路地下道9日封閉 民憂公車繞路多扣錢

連接台中市東區和太平的精武路地下道，9日起將封閉施工，因有5線公車將改道，民眾擔心繞路多扣錢。（記者陳建志攝）

2017-09-07 19:29

〔記者陳建志／台中報導〕交通部鐵路改建工程局中部工程處（簡稱鐵改局中工處）將從本月9日起封閉精武路地下道施工，因該處是太平區民眾前往市區的重要道路，不過工期將近9個月，更有5線公車需改道，民眾抱怨不清楚改道訊息，立委何欣純昨晚邀集相關單位召開說明會，民眾盼工期縮短，也擔憂公車繞路里程增加，不但時間增加還要多扣錢。

台中市東區精武路地下道，預計9日凌晨將封路進行填平工程，工期長達262天，因這裡是太平銜接東區前往市區的重要聯絡道，不但汽機車需改道通行十甲路、自由路等替代道路，原行經太平的41路、81路、142路、163路、202路等5線公車也將配合改道，對交通造成重大衝擊。

因不少太平民眾反應不清楚改道消息，立委何欣純昨晚邀集鐵改局中工處、市府交通局、水利局等單位召開說明會，出席民眾抱怨施工期間太長，並擔心公車改道繞路多出來的里程，會超出原本10公里免費的路程，讓民眾時間增加還多扣錢；還有民眾提醒，目前懸掛的改道指示牌，夜間並無反光功能，擔憂晚上失去引導功能。

鐵改局中工處公關張伸嘉表示，這次精武路地下道填平，鐵改局施工部分約162天，另外100天將由市府水利局一併進行旱溪引流和精武路雨水下水道工程，才會讓工期拉長，將會儘量縮短工期，降低對民眾的影響。

市府交通局長王義川表示，此次配合施工共有81路、41路、142路、163路、202路等5路公車配合改道，其中81路變動較小，另外4線將從太平中山路改走旱溪東路接自由路再往北走進化路回原路線，預估將增加5到10分鐘車程，至於民眾擔心的票價問題，因驗票機已設定好，保證多出來的路程不會因此多扣錢，請民眾放心。