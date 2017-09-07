打造水都新風貌！「東港示範潮店」 明辦徵選說明會

屏東縣政府推出「東港潮店示範店家輔導計畫」，要與在地商家合作打造20家東港風華水都示範潮店。（記者陳彥廷攝）

2017-09-07 19:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕濱海觀光旅遊風潮興盛，屏東縣政府推出「東港潮店示範店家輔導計畫」，要與在地商家合作打造20家東港風華水都示範潮店，明天（8日）下午1點30分在東港鎮公所舉辦計畫徵選說明會，縣府觀傳處說，這是翻轉城鎮的新契機，歡迎業者報名。

東港是國內數一數二的大型漁港，各式新鮮海產遠近馳名，但以往單純品嚐新鮮食材的遊憩體驗，已無法滿足遊客多方面的需求，縣府觀光傳播處和經濟部中小企業處地方產業發展基金合作，今年首度推出「東港潮店示範店家輔導計畫」，協助業者提升競爭力，同時也強化東港觀光遊憩品質。

觀傳處說，示範店家計畫內容分為「產業空間改善活化組」、「文創商品及伴手禮包裝組」二組進行輔導。首階段將從報名店家中書面審核徵選出各20家，接著第二階段的實地審查徵選出各10家進行實質輔導，重點著重於「企業診斷建議」、「弱點輔導」、「店格環境改善」及「文創商品開發與伴手禮包裝設計」。

觀傳處處長黃建嘉說，大致上會以在地特色結合「潮店」、「文青店」的模式進行改造，入選者會由專業講師會直接進入店家共商改造方向，對不論是耕耘多年想改頭換面轉型升級的老字號商家，或家族事業新生代的接班人都是「大利多」，明天說明會希望業者多多參與，共同致力為東港打造水都新風貌。