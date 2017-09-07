新北擴大殯葬回饋區認定有歧異 修正草案一讀受挫

2017-09-07 19:28

〔記者何玉華／新北報導〕「新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」去年通過後，針對市立殯儀館及火化場周邊共5個里，每年每戶回饋500元健保費，挨轟「沒誠意」，市府今年提出修正草案，擴大回饋範圍從5里變19里、回饋金以比例取代定額，使用方式則設立「管理委員會」審核，市議會今（7）天下午進行一讀審查，多名議員對回饋區域的認定仍有歧異，最後主席裁示延後討論。

自治條例去年通過，以基地所在里及方圓500公尺內的里別為對象，每年每戶補助500元健保費補助，總額300多萬元，回饋對象限板橋中正里、新海里、吉翠里與土城祖田里、三峽溪北里；實施以來，回饋金額、回饋區域都有不少爭議，市府在議會要求下，提出修正草案。

草案以殯儀館及火化場總收入提列10％回饋地方經費，並依距離區分「特別回饋里」、「主要回饋里」與「一般回饋里」，總計含蓋19個里，分配比例依序為40％、30％及20％，再由各里均分；剩餘10％成立管理委員會，比照垃圾處理場回饋金模式，每年提經費使用計畫，由委員會統籌規劃用途。

新北市殯葬處估計，回饋總金額因此將從每年約300萬元，增加到1700萬元；議員王淑慧、林銘仁、許昭興等人認為，回饋區應與「都市計畫法施行自治條例」中殯葬區的劃分一起考量，希望退回市府重新研議；議員林金結建議一讀通過交付法規會審查，議員何博文會後也表示應送法規會審查，對長期飽受困擾的居民而言是「遲來的正義」。

「特別回饋里」包括板橋區新海里、吉翠里、德翠里、中正里及三峽區溪北里；「主要回饋里」有板橋區宏翠里、朝陽里、仁翠里、新翠里、幸福里及土城區祖田里；「一般回饋里」板橋區港尾里、文德里、新生里、土城區頂福里、頂新里、三峽區溪東里、溪南里及樹林區東園里。