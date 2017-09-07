危機變轉機 鵝農成功做出鵝油手工皂

2017-09-07 19:20

［記者黃淑莉／雲林報導］養鵝30年的鵝農曾麗雲、張恆金母女，因前年初鵝隻爆發禽流感疫情一整年沒工作，張恆金意外看到一篇鵝油對皮膚很好的報告，嘗試以自家鵝油做手工皂，經過半年多努力成功研發出鵝油手工皂，靠著顧客相互介紹，有國外客戶慕名到雲林「鵝寶手作坊」選購。

曾麗雲養鵝30年，因上了年紀體力無法負荷，又捨不得經營數十年的工作結束，所以把在台北機械工廠上班的兒子張恆金辭掉工作回來幫忙。

曾麗雲表示，104年初國內爆發嚴重禽流感疫情，其中又以鵝隻感染最嚴重，全國撲殺200多萬隻鵝，其中雲林就佔了100多萬隻，家裡飼養好幾萬隻鵝也因感染被全數撲殺。

曾麗雲說，疫情持續快一年，一整年無法復養她與兒子失業每天在家大眼瞪小眼，當時真的很恐慌，很懊惱叫兒子回來養鵝。

張恆金指出，他感受得到媽媽的不安，為了讓媽媽安心，他努力研究鵝相關產業，發現一篇鵝油含有豐富的高度多元不飽和脂肪酸及維他命E的報告，觸發他用鵝油做手工皂想法，邊搜集資料、邊學做手工皂，半年成功研發各種鵝油手工皂。

為確保品質，讓客人用得安心、安全又健康，除使用自家的鵝油，張恆金還透過網路找資料，直接向國外訂購優質的橄欖油等原料，客人使用後口碑不錯，還有連鎖知名百貨、藥粧等通路商邀請上架。