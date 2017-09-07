公園辦中秋晚會要繳規費 台中市里長砲轟搶錢

公園常是里辦公益活動用地，北屯廍子里在廍子公園舉辦元宵晚會。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2017-09-07 20:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今年7月修正自治條例後，借用公園、園道或綠地，一律要付6萬元保證金及使用規費5000至5萬元，各里舉辦中秋晚會首當其衝，平常辦非營利活動也全都要先付錢，今天北屯區務會報中，許多里長憤憤不平、砲轟市府「鴨霸」、「搶錢」，強調公園為民所有，連非營利活動都要付錢，揚言市政府最好別來政令宣導，不然就在馬路上舉辦。

台中市公園及行道樹管理自治條例第35條規定，借用園地、綠地或公園原來應支付保證金6萬元，並依面積支付使用規費5000至5萬元，但設有但書，為市府所屬機關申請使用者，不收取保證金、使用規費及水電費；其它政府機關申請使用，如屬公益使用者不收取規費，但今年7月6日刪掉此但書，一律要收費。

中秋節將至，許多鄰里年年都利用公園舉辦中秋晚會，北屯區務會報中許多里長都大力砲轟公園綠地辦活動居然要收錢，大表反對；議員沈佑蓮也強調，公園是市民最安全、方便的休閒場所，此舉不但搶錢，與花博、運動等政策相反，辦活動還要把民眾趕到街頭去，令人痛心！

廍子里長董銘成強調里辦在廍子公園元宵晚會等活動，自籌、募款與民同樂，公益且不收錢、不營利，還幫政府政令宣導，政府還反過來收錢，根本是「搶錢」，把里辦活動跟商業活動混為一談，更何況里環保志工還認養公園打掃。

軍功里將在軍功公園舉辦中秋晚會，里長黃銘河說，去年近千人參加，吃柚子、月餅、看節目、摸彩，非常熱鬧，公園是重劃區保留公共設施用地，為民所用，里辦活動非營利，現在要收錢，就叫市府當場來收，供大家見證。

松勇里長張桂榮在松勇公園舉辦中秋晚會10多年，他說，舊社區沒活動中心，只能在公園辦，每年舉辦健檢、老人康樂、寫生活動等至少5場，里內已無經費可支出額外費用，未來恐無法持續；平陽里長張連進也將在東新公園辦中秋晚會，許多活動也有賴在公園舉行，平常也負責維護清潔，強調公園應還民使用，絕不付錢，要付叫公所去付。

市府建設局公園管理科長張以欣表示，該條例是以使用者付費為原則修改，里辦公益性活動若有承攬該公園環境清潔，則免收保證金、規費。