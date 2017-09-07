新航限時優惠 經濟艙澳洲來回2萬起

新加坡航空推出「新加坡航空限時優惠」。（新加坡航空提供）

2017-09-07 19:07

〔記者陳宜加／台北報導〕新加坡航空推出「新加坡航空限時優惠」，提供極具吸引力的優惠票價與多項好禮。9月7日起至9月24日止，旅客不僅能以超值票價搭乘新航飛往熱門航點，還可享受特別的額外優惠。

新航指出，旅客可以優惠票價購買經濟艙來回機票，新加坡7268元起；東南亞吉隆坡、雅加達8038元起；歐洲雅典、伊斯坦堡、羅馬、米蘭、巴塞隆納、倫敦慕尼黑、杜塞道夫、斯德哥爾摩2萬938元起。

另外，澳洲雪梨、坎培拉、布里斯班、伯斯、凱恩斯、達爾文2萬198元起；紐西蘭基督城、威靈頓2萬4198元起；馬爾地夫、斯里蘭卡、孟買、加爾各答、欽奈、阿穆達巴、達卡1萬7688元起。

新航指出，於9月7日至9月24日活動期間加入成為新航獎勵計劃KrisFlyer會員，即可獲贈入會好禮1000哩，並且可在官網singaporeair.com上購票前往包含新加坡、吉隆坡、雅加達、斯里蘭卡及威靈頓等精選航點時，享有更多的票價折扣。

新會員於官網上購買台灣出發的來回機票，並於2017年10月1日出發，2018年2月28日搭乘完畢即可獲贈額外50%的紅利點數。

「新加坡航空限時優惠」活動期間，購票還可享有各種優惠，包括以新幣1元起加購「新加坡過境隨意行」套裝行程、於singaporeair.com購票可獲贈新幣10元的KrisShop電子購物券、Agoda線上訂購飯店住宿及Rentalcars.com網站上預約租車可獲贈雙倍KrisFlyer哩程。