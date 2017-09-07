滯銷？ 萬丹農會紅豆契作面積明年減至30公頃

萬丹農會今年紅豆契作面積達120公頃，收購數量超過370噸，受進口紅豆數量大增影響，農會至今出貨僅50餘頓。（記者李立法攝）

2017-09-07 18:55

〔記者李立法／屏東報導〕萬丹鄉農會今年紅豆契作面積達120公頃，收購數量超過370噸，卻因進口紅豆數量大增，使得農會至今出貨僅50餘頓，囤貨壓力備增，今天於是宣布，明年紅豆契作面積將縮減至30公頃，引發豆農關切。

萬丹鄉農會統計，國內紅豆年需求量約1萬2千噸，自產9千多噸，不足部分由國外進口，103年進口2千多噸，104年進口2千6百多噸，去年增加到3千3百多噸，今年光上半年度就暴增到近5千噸。

農會總幹事張枝烈表示，萬丹鄉紅豆年產量約3千7百噸，進口紅豆數量暴增，萬丹鄉備受衝擊，農會今年以每台斤約58元價格向當地農戶契作，保障豆農收益，但政府卻放任進口紅豆打擊本土產業，不僅農會銷路受阻，本土紅豆經銷商也是叫苦連天。

張枝烈表示，農會紅豆囤貨量還有320噸，無法再維持今年120公頃的契作面積，希望農友諒解，經過評估及討論後，明年契作面積定為30公頃，欲參加契作的農友可向農會洽詢，將在9月14日辦理抽籤。

萬丹李姓豆農表示，今年並未感受到紅豆滯銷壓力，因為豆農早就把紅豆交給豆商或農會，產品賣得好不好，是農會及豆商的問題，如果以市場滯銷賣不出去為理由，向豆農大幅壓低收購價格，一定會引起農友反彈，但今年並未看見其他農友有類似反應。

屏東縣政府農業處長黃國榮指出，今年進口紅豆數量確實比往年增加不少，但根據農委會的調查，進口數量多寡是根據市場機制自由調節，今年國內紅豆價格波動不太，並無明顯的滯銷問題，縣府仍密切注意市場供需變化。