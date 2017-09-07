台南藏金閣9月拍賣會 木作餐盤限時特賣

2017-09-07 18:33

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府環保局藏金閣9月9日舉辦二手家具拍賣會，除有171件二手家具及8件鐵製辦公桌供競標，還有木作餐盤、檜木鏡盒、實木文鎮限時特賣，數量有限賣完為止。

環保局表示，二手拍賣品除了有10輛腳踏車、電子琴、風琴及眾多檜木家具外，本月限時特賣商品有11個木作餐盤，每個售價600元；20個檜木鏡盒，每個售價200元；16個實木文鎮，小的每個售價50元、大的每個售價80元。

環保局表示，當天現場免費贈送咖啡渣每人限一份，歡迎民眾到藏金閣競標再生家俱，選購限時特賣品。