行政院視察柳川整治 肯定中市府災防作為

2017-09-07 18:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院災害防救辦公室今天到台中進行災害防救業務現地訪視，視察柳川整治後的蓄洪、排水功能，及光復國小避難收容處所的整備狀況。行政院災防辦參議呂大慶特別肯定柳川整治成果，勉勵市府持續落實平時減災、整備災時應變，讓人民生命財產更有保障。

行政院災防辦每年進行「災害防救業務訪評」，前往各縣市訪查災害整備作為。今日由行政院災防辦參議呂大慶擔任帶隊官，帶領中央訪評委員共5人蒞臨中區區公所督考。中市府則由副秘書長李賢義率領台中市災防辦、消防局、水利局、社會局、區公所等相關防災業務機關受評。

李賢義表示，近年來全世界因極端天氣造成的災害愈來愈多，規模也超出以往。為因應可能災害，台中市政府今年5月10日成立「台中市災害防救辦公室暨台中市災害防救委員會籌備處」，目前共9個機關、27人常駐災防辦執行市府防救災業務，並指派12職等參事常駐災防辦督導防救災工作，展現執行防救災工作的決心。

中央委員至柳川視察河川整治成果，由水利局簡介整治過程，以「還地於河、還河於民」的理念，進行水質改善、景觀營造及防災蓄洪的工程。接著移師光復國小外操場，檢視市府社會局及公所平時對於避難收容處所之整備狀況，模擬包括公所如何提供及運送物資、公所志工如何引導及協助災民進入避難處所等情形。

行政院災防辦委員大力稱讚近年台中市災害防救工作的進步大家有目共睹，期望中央及地方政府也都能繼續落實平時減災、整備與災時應變處置及災後復原措施，加強災害防救工作之推動及執行，讓人民生命財產多一分安全保障。