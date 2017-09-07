遊客踩踏金針花 六十石山農民哀嚎

六十石山每到金針花季都會有美麗的金針花毯，吸引大批遊客前往。（資料照，記者花孟璟攝）

2017-09-07 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣富里鄉六十石山最近正逢金針花期，大批遊客紛紛前往，但有民眾反映，部分遊客竟不顧一旁「禁止進入踩踏」的告示牌，直接踏進花海中。另外，由於許多遊客常會不顧勸告，在當地的一處水池上行走及取景，地主已決定將水池蓋上，讓許多看到的網友直呼太可惜。

水池美景掰掰 地主蓋黑布牽紅線抗議

近日不少網友紛紛PO出六十石山金針花海的美圖，讓許多看到的網友十分羨慕，但今日有網友接連在臉書指出，由於有太多遊客不顧勸告在當地的一處水池上行走拍照，甚至踐踏到一旁的金針花，加上水池有2個人深，考量到安全疑慮，地主索性將水池用黑布蓋上，讓不少還沒去過的網友直呼惋惜之餘，也紛紛批評那些遊客實在太沒公德心。

據《蘋果日報》報導指出，有張姓民眾控訴，昨日與家人一起到六十石山旅遊，卻看到一堆遊客集體踩踏金針花到「最佳攝影點」獵景，讓人看了直搖頭，但一旁的告示牌上明明寫著「金針園區禁止進入踩踏，違者依法究辦」，這些人卻還是視若無睹。

當地農民表示，金針花是經濟作物，而且一年才收成一次，每次看到有人採花拍照、拍完還隨手亂丟，心裡都會抽痛一下，若花莖遭踐踏傷了根部，金針為了養傷，至少要等3年才會重新開花，簡直有如「颱風過境」。