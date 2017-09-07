花蓮太平洋左岸藝術季 國家交響樂團登場

2017-09-07 18:35

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮太平洋左岸藝術季邁入第5年，花蓮縣文化局10日及23日分別邀請國家交響樂團及台灣國樂團舉辦「聽見貝多芬」及「寶島辦桌」等音樂會，演奏多首膾炙人口的知名樂曲，除呈現台灣民間藝術之美，也將為民眾分享「樂聖」貝多芬的精采故事。

國家交響樂團與台灣國樂團今到花蓮召開記者會，邀請民眾在接連2星期的週末假日中，前往花蓮縣文化局演藝廳聆賞樂曲演出，並將用60分鐘的時間，以「歡樂頌」等知名歌曲，分享「貝多芬的世界」。

國家交響樂團執行長邱瑗說，在孩子們的早期音樂世界裡，神童莫札特、海頓跟樂聖貝多芬，都是缺一不可的「鐵三角」，所以國家交響樂團的音樂家，才會特地來到花蓮跟孩子們分享貝多芬的故事，因200多年來，貝多芬的知名樂曲「月光」、「給愛麗絲」及「命運」，已充斥在我們的生活中。

台灣國樂團長劉麗貞說，此次樂曲以洄瀾之聲「寶島辦桌」為題涵蓋4種台灣之美，分別演奏出民俗之美、藝術之美、風景之美及童心之美，藉由音樂演出帶領民眾穿越太魯閣、回憶童年及領略風火電音三太子等民俗意境。

花蓮縣文化局表示，「辦桌」是台灣在地深具特色的節慶飲食文化，台灣國樂團以民俗音樂素材，發展出寶島辦桌組曲，用嗩吶和打擊樂勾勒出辦桌印象，已成為精采絕倫的經典曲目。