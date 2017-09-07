擴大限制購物用塑膠袋 花蓮提前列管1360家業者

漫畫大師敖幼祥為花蓮縣環保局創作資源回收意象造型人物。（記者王峻祺攝）

2017-09-07 18:15

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣環保局自今年規定「家戶一般垃圾使用透明垃圾袋」後，5至7月間的垃圾清運量，較去年同期減少20.4％、資源回收量增加14％，約省下700萬元的垃圾焚化處理費，即日起將再擴大提前列管1360家業者，宣導限制購物用塑膠袋，期望達到全民減塑目的。

「擴大限制購物用塑膠袋」明年元月起正式啟動，花蓮環保局即日起率先稽查1360家業者，全面宣導業主自行提前執行規定，管制內容除維持民眾付費取得機制外，也一併取消塑膠袋的厚度限制，減少塑膠資材的使用。

花蓮在今年推動「全縣家戶一般垃圾使用透明垃圾袋」後，3個月內的垃圾清運量為1萬1307公噸，比去年同期減少近3000公噸，資源回收量也自1萬2000公噸成長到1萬4000公噸，間接緩解過去花蓮日益增加的垃圾處理問題。

環保局副局長饒瑞玲說，去年全縣總垃圾量約11萬多公噸，資源回收量總計5萬1173公噸，回收淨利1786萬元，回收率達45.72％，今年縣內環保政策，將持續朝向垃圾源頭減量與加強資源回收2大方向著手。

她強調，花蓮「全民減塑」3個月來，不但減低載往宜蘭焚化的垃圾量，還節省約700萬元的垃圾處理費，為減少民眾生活塑膠廢棄物的產生，週日也將在花蓮文創園區舉辦宣導活動，並邀請漫畫大師敖幼祥設計回收物造型人物，加深民眾資源分類回收的正確認知。