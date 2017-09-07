豐原向陽地下道填平 今天悄悄通車

豐原向陽地下道填平完工，已有車輛通行。（記者李忠憲攝）

2017-09-07 18:13

〔記者李忠憲／台中報導〕台中鐵路高架化首件進行地下道填平的豐原區向陽路地下道，歷經5個多月的封路施工，今天下午悄悄悄通車。中市交通局長王義川表示，將進行第2階段施工並拆除2側護欄，期間不會影響已通車車流。

豐原向陽路地下道是當地重要道路，今年3月26日因應台中鐵高架化，封閉填平，預計9月1日通車。期間因鐵路改建工程局在道路中間增設中央分隔島，引起支持及反對民眾激烈討論，工期也稍微延後。

中市交通局有鑑於向陽地下道填平中央主線已完成，為讓民眾方便通行，經與交通部鐵改局中工處協調後，今天下午提前開放車輛通行。不少民眾因為不習慣，車速普遍不快。交通局長王義川與民代、鐵改局人員也到場了解現場狀況。

王義川表示，向陽路是豐原區火車站周邊要道，開通後讓鐵路兩側居民出入更方便，可有效紓解當地交通，十分感謝豐原居民在施工期間的體諒與配合。今天第1階段通車後，鐵工局也將進行第2階段，將拆除兩側水泥護欄及側車道刨鋪，完工後將使向陽路成為1條雙向4線車道的寬敞道路。

王義川也針對民眾質疑道路設中央分隔島疑慮解釋，中央分隔島可減少車輛違規左轉以及跨越車道迴轉等狀況，交通局也會加裝反光設施、監視設備及加強道路照明，增加行車安全。向陽路開通後，交通局會持續觀察附近周邊交通狀況，並適時調整。

他也說，向陽路地下道填平因考慮地下道兩側尚有住戶，所以分2階段施工。第1階段工期較長，特地保留兩側車道讓住戶進出。如今中央主線完工，將立即進行第2階段，將兩側水泥護欄拆除，側車道也將刨鋪。預計工期2個月，而第1階段已通車車流部分不受影響。