社子島少年仔的寄居蟹酷車 現身竹市成打卡景點

台北市社子島少年仔的寄居蟹酷車來新竹市美術館了！酷炫的車子已成為年輕人打卡地點，更展現將廢棄物變藝術的創意。（記者洪美秀攝）

2017-09-07 18:19

［記者洪美秀／新竹報導］一輛來自台北社子島、由廢棄腳踏車、機車和貨車改裝成的寄居蟹藝術拼裝車開進新竹市美術館了！由藝術創作者許廷瑞和社子島少年仔土地發聲計畫團隊所打造的藝術創作，強調土地與大自然生態，希望藉由作品喚醒民眾關懷台灣土地與環境的關係，共有7名藝術家參與、展出20件精采作品。

新竹市美術館即日起展出《島嶼．環境．故事─多媒材藝術創作展》，邀請吉田敦、林正偉、許喬彥、陳妍臻、吳旻華、王鵬達、許廷瑞7名新銳藝術家，以寶特瓶、漂流木等媒材創作出20件作品，藝術家們將無用的素材化腐朽為神奇，成為藝術與美的能量。

新竹市立美術館在市長林智堅上任後轉型為「當代藝術場域」，此次展覽，7名新銳藝術家以環保素材，傳達出對台灣島環境的專注與關懷，不僅具創作能量，也發人省思。

文化局表示，藝術家們將木、陶土等自然材質，及各種工業文明廢料進行創造，其中許廷瑞「社子島少年行」團隊打造的「寄居蟹」酷車，搶眼的擺放在美術館前綠地，相當吸睛，已有很多年輕朋友來打卡拍照。

策展人張馨之表示，此次邀請擅長用回收物、廢棄物、自然物等媒材進行創作的藝術家參展，包括吉田敦、林正偉、許喬彥、陳妍臻、吳旻華、王鵬達，以及許廷瑞和「社子島少年行」土地發聲計畫團隊，期待透過藝術家的轉譯，將無用的廢材轉化成藝術美學的能量。

其中王鵬達的「瓶聚」，利用2000多個寶特瓶進行創作，除將廢棄的寶特瓶變藝術，也讓大家了解廢棄物變藝術品的轉化過程。另許廷瑞與社子島少年行團隊打造的「寄居蟹」酷車，是把社子島上的回收物，像破舊腳踏車、廢棄機車和貨車透過合作與創意，合力打造能代表社子島的車子，除讓大家看到社子島，也看到這群邊緣弱勢的社子島少年們，展期到10月29日。