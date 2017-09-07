國姓鄉槓上仁愛鄉 明封路抗議疏浚砂石車經過

2017-09-07 18:09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉公所、居民，不滿仁愛鄉野溪疏浚的砂石車行駛鄉內平面道路，影響交通安全與生活品質，兩鄉昨溝通協調破裂，國姓鄉民決定明天在北港村發動封路抗議，誓言以肉身阻擋砂石車；仁愛鄉長江子信也不甘示弱，強調合法使用道路，痛批國姓鄉長丘埔生帶頭違法，對不理性封路，絕對報警法辦。

仁愛鄉公所今年辦理互助村黃肉溪及新生村黃肉溪中段野溪疏浚工程，自本月4日起展開砂石清運作業，因縣府闢建於北港溪河床砂石車便道，於6月梅雨期毀損，目前仍在趕工修復，預計今年12月完工，仁愛鄉的砂石外運必須行經國姓鄉台21線、投133線平面道路，影響沿線國姓鄉北港、長流、石門、大旗、國姓、柑林等村交通安全及生活品質。

國姓鄉長丘埔生昨召開記者會，要求仁愛鄉公所待縣府修復北港溪砂石車便道，並延伸至台14線柑林隧道口，可降低對沿線各村的交通、生活環境衝擊，也避免路面遭重車輾壓破壞。

仁愛鄉長江子信則強調，疏浚工程有工期壓力，且已支付國姓鄉公所道路回饋金，野溪整治對下游的國姓鄉親也有幫助，且水資源也供國姓鄉親使用。

丘埔生今天表示，國姓鄉自民國102年起，即沒有自仁愛鄉公所收取回饋金之紀錄，今年仁愛鄉公所雖來函欲提撥近18萬元回饋金給國姓公所，但因公所不同意疏浚車輛行經國姓平面道路，並未接受，若仁愛方面執意如此，鄉親明天將封路抗議。