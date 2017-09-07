舞力全開！青年奧運資格賽選手 與老外評審尬街舞

新竹市光復中學生入選青年奧運街舞亞洲資格賽選手，與老外評審尬舞飆地板運動，吸引爆滿學生歡呼及尖叫聲。（記者洪美秀攝）

2017-09-07 18:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復中學餐飲科阿美族學生張晨凱入選「青年奧運街舞亞洲賽資格賽」選手，有機會代表台灣到阿根廷參加明年舉行的「第3屆布宜諾斯艾利斯青年奧林匹克運動會」，今天下午他與裁判團帶來精采的街舞地板動作，看得爆滿學生目不轉睛，尖叫連連。

光復中學說，街舞是高中學生熱愛的運動項目之一，這幾年，學校街舞社都吸引很多學生參加，而張晨凱及楊至詮學生都是原住民學生，動作靈活，很有學街舞天份，每天幾乎花好幾個小時練習地板運動，即使手、頭及身體已有多處受傷或拉傷，依然努力學習，也展現不凡成績。

其中，張晨凱已入選12月2日在台北舉行的青年奧運街舞亞洲賽資格賽選手，楊至詮則列入青奧運動會選手培訓員計劃中，兩人在指導老師古慶瑀指導下，屢獲街舞比賽佳績。

而每4年舉辦一次的青年奧林匹克運動會，明年10月6日到18日在阿根廷舉行，新增「街舞」比賽項目，霹靂舞名列其中，張晨凱在全國青年奧運霹靂舞競賽拿到全國男子組第一名，將在12月2日舉行的青奧街舞亞洲賽代表台灣出賽，要與中國、香港及印尼、印度及日本、馬來西亞、南韓等數10個國家選手一較高下，爭發代表台灣，進軍明年的青奧運動會。

張晨凱、楊至詮今天也與美國知名地板運動評審及指導老師「尬舞」，接連的地板運動展現街舞熱力，外國裁判也帶來「空中飛越」的街舞特技，從學生上方飛躍，獲得滿場學生熱烈掌聲和尖叫聲。