醫病》婦幼醫院推麻醉減痛自然產 剖腹產率降1成

南市大安婦幼醫院麻醉團隊醫師推廣麻醉減痛分娩的溫柔生產法。（記者王俊忠翻攝）

2017-09-07 17:30

〔記者王俊忠／台南報導〕南市大安婦幼醫院近期加入陳冠廷、顏郁軒兩位資深麻醉醫師推廣減痛分娩的溫柔生產，剖腹產率從以往4成降到約3成。兩位醫師表示，他們使用目前世界公認較安全、對胎兒影響最小的硬脊膜外腔（即脊椎外）麻醉注射止痛法，能有效減輕產婦疼痛，平均減痛效果可達8至9成。

大安婦幼醫院院長陳勝咸指出，新生兒到來也是母親的苦難日，因自然產時最高等級的疼痛指數，常讓產婦痛不欲生到整個人歇斯底里，有產婦形容那種巨大疼痛有如「遭連結車慢慢輾過、保齡球在屁股要爆開一樣！」，簡直痛不如死，中國地區曾有一名年輕產婦疑受不了這劇烈產痛、跳樓身亡。

如產婦與家屬對選擇自然產或剖腹產的意願不同，陳冠廷醫師說，當然會以產婦意見為優先。

都出身奇美醫院的資深麻醉醫師陳冠廷、顏郁軒，這1、2個月相繼加入大安婦幼醫院團隊。陳勝咸直言，因為有這2位資深優秀的麻醉醫師參與，使產婦能減輕自然產時的疼痛，該院的剖腹產率在2醫師加入後降了約1成。

陳冠廷、顏郁軒2醫師表示，在不影響母親與胎兒健康安全前提下，使用硬脊膜外腔麻醉注射是目前公認所有分娩止痛對胎兒影響最小且最有效的方法。過去施打標準是頭胎孕婦子宮頸開口約3至4公分，但後來美國麻醉醫學會研究建議不以開口多寡為施打時機，只要產婦感到疼痛不適，就可以施打減輕痛楚。