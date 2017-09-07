醫病》憂家庭斷炊…砂石車司機罹癌拒就醫 中榮助安心治療

2017-09-07 17:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總成立癌症資源中心，不只為患者治療癌症，還包括心理、營養、社會救助等，全方位協助一起抗癌！一名罹患口腔癌的年輕砂石車司機，在個案管理師天天傳LINE指導傷口照護之下，恢復良好，及早能工作養家；另一名口咽癌第4期的司機擔心要治療，家中經濟會斷炊，拒絕就醫，在社工師找資源救助下，安心治療。

這名35歲的砂石車司機常要開夜車，10幾年來嚼檳榔提神，加上應酬，去年8月健檢發現口腔有白斑，罹患口腔癌第2期，開刀後仍留下小傷口，1個月一直無法癒合，擔心腫瘤切不乾淨，恐怕要做放療，療程至少1個半月，自己又是家中經濟支柱，無法及早恢復工作，經濟斷炊，非常焦急。

中榮癌症資源中心個管師教患者正確換藥，清潔、貼敷料，用LINE聯絡，司機每2天就回傳照片給個管師觀察，傷口2週後大幅好轉，1個月就痊癒，術後3個月就重回工作崗位，也減少夜班，正常生活，平常有任何照護問題，個管師也提供解答，現在病情控制穩定。

另一名40歲的下咽癌第4期司機，育有2名就讀國小的小孩，擔心要治療1年，無法工作，家中經濟無以為繼，拒絕就醫，社工師為他尋社會資源找到獎學金和救助金，讓他安心治療。

台中榮總整合癌症資源中心執行祕書、胸腔內科醫師陳焜結說，患者罹癌後要面臨很多問題，包括否定、焦慮、逃避等，10％到15％有中重度心理障礙，影響治療，甚至拒絕治療。整合癌症資源中心結合醫療、個管師、營養師、社工師等醫療團隊，協助患者解決心理、營養、經濟等問題，提供診斷、治療、追蹤、安寧緩和療護等，除了醫院主動出擊，患者也可向資源中心求助。