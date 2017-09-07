醫病》心血管全塞無自覺 「植入式心律去顫器」救回心肌缺氧患者

60多歲吳先生（中）患有冠狀動脈疾病，裝置「植入式心律去顫器」（簡稱ICD），偵測到心肌缺氧，就醫後所幸無大礙。（記者賴筱桐攝）

2017-09-07 17:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕60多歲吳先生患有冠狀動脈疾病，多年前曾在美國手術治療，因心跳紊亂，裝置「植入式心律去顫器」（簡稱ICD），可進行遠端監測，每6年須置換1次，今年吳先生體內ICD發出警訊，偵測到心肌缺氧，但患者毫無症狀，就醫檢查後，竟發現心臟血管幾乎全數阻塞，情況危急，所幸醫療團隊即時處置，隔天順利出院。

亞東醫院心臟血管內科主治醫師劉芫宏指出，「植入式心律去顫器」是一種放置胸前皮膚下，治療心跳紊亂且心律不整的裝置，透過細導線與心臟相連，當偵測到心跳過快，會傳送電脈衝或電擊，幫助患者恢復正常，若電池電力用盡、細導線故障或裝置異常，則發出嗶嗶聲警示，相關資料可透過遠距監測，上傳醫院雲端系統，便於醫師掌握患者情況。

吳先生說，2005年他人在美國，某天翻來覆去睡不好，到醫院檢查，才知罹患冠狀動脈疾病，裝置「植入式心律去顫器」（簡稱ICD），回台後至亞東醫院更換器具，持續追蹤，今年4月接獲院方通知有心肌缺氧情況，他自認「一點感覺都沒有，應該沒那麼嚴重」，拖了1個多月才就醫，發現血管幾乎全部阻塞，所幸醫師即時治療，幸運保住小命。

劉芫宏表示，冠狀動脈疾病簡稱冠心病，因心臟血管阻塞引發，供給心肌的血管冠狀動脈若發生病變，血流不足以供給心肌所需，就會導致心肌缺氧，嚴重恐造成心肌梗塞、甚至猝死。常見症狀包括胸痛或胸悶，伴隨呼吸困難、冒冷汗等，通常運動會使症狀加劇，有時毫無症狀，本案例則是沒有明顯症狀，卻因裝置「植入式心律去顫器」（ICD），發現心肌缺氧情形。