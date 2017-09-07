3歲幼童跌落泳池 北市要罰幼兒園

2017-09-07 17:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林區私立某幼兒園，今早發生幼童溺水意外，發生當時老師將3歲男童救起，雖然有呼吸心跳卻意識不清，救護人員抵達後緊急將人送往醫院。台北市教育局表示，將研議依「幼兒教育及照顧法」第51條第1項第12款規定，提供不安全之設施設備，處幼兒園負責人6千元以上3萬以下的罰鍰，並令限期改善。

教育局科長吳文誌表示，除了要求該幼兒園加強老師的安全危機意識外，並要求園所改善必要硬體設施，如標示標語、加強柵欄安全栓，必要時增設攝影設施，同步監視幼兒安全行為等措施。