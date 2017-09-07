讓視障者也能玩 iPhone 中華電信推募集計畫

2017-09-07 17:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕隨著科技進步，視障者也能夠透過學習，使用智慧型手機與世界接軌。例如語音輸入工具、錄音功能與簡易的記帳功能等，都可以有效提升視障者的生活便利性。中華電信與神腦國際發起募集iPhone計畫，並辦理訓練課程，讓視障朋友可以融入資訊浪潮而不落後。

雙連視障關懷基金會一直推動「二手iPhone助盲計畫」，中華電信與台灣電信協會共同響應，並捐贈50支二手iPhone手機，提供100人可共用的無線網路訓練教室，供「iPhone盲用課程訓練」使用，而參與課程的盲友，結訓時皆能獲贈1支二手iPhone手機。

中華電信表示，iPhone獨有的輔助軟體VoiceOver，是特別為視障朋友設計的功能，只要幾個簡單的手勢操作，就可以完成許多日常事務。除了打電話、傳簡訊外，還可透過交通APP獲得公車、客運、台鐵、高鐵等搭車資訊。閱讀APP可以「看」新聞、雜誌。職場工作可收發電子郵件，雲端硬碟也都可以透過voiceover加以操作。

而募集回來的手機，會先由志工整理重置為原廠狀態，透過教學訓練轉贈給視障者。中華電信也呼籲民眾，家中若有iPhone5以上版本閒置舊手機，歡迎響應「幫盲」募集活動，幫助盲友們擁有與一般人相同的生活品質。