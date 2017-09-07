迎台中花博 50國佳麗914齊發聲

2017-09-07 17:02

〔記者歐素美／台中報導〕豐原區五都飯店為迎接2018台中花博，結合地方商圈等資源，將於14日舉辦「50國世界選美皇后為台灣精緻農業走出國際」活動，邀請巴西等50國來台參與比基尼選美的佳麗，在豐原火車站前廣場代言，並為台中市觀光旅遊局在豐原火車站廣場設置的「2018世界花博」植生牆揭牌！

五都飯店結合豐原廟東復興商圈、葫蘆墩促進發展協會、中華觀光旅遊發展協會及國王假期旅遊等企業，邀請來台參加比基尼選美的阿根廷、巴西等中南美洲、丹麥、捷克、希臘、義大利、韓國、日本及馬來西亞等50國世界選美皇后，於14日上午9點在豐原火車站前廣場與全國各地區農會等，共同展示台灣各地精緻農業產品，藉此行銷台灣農特產，讓台灣農產可以「走出國際、行銷全球」。

五都飯店指出，2018台中世界花卉博覽會即將舉行，豐原是三大展區之一，基於企業社會責任，為替花博暖身行銷，自行籌措2百多萬元，結合地方舉辦「50國世界選美皇后為台灣精緻農業走出國際」，屆時將有來自各地的農特產在五都飯店展售，希望藉由50國佳麗的推薦，將台灣精緻農特產行銷國際。

台中市觀光旅遊局配合花博，並在豐原火車站前設置「2018世界花博」植生牆，當天除市長林佳龍及觀旅局長陳盛山外，並邀請50國佳麗一起站台，為植生牆揭牌，藉由各國佳麗為2018花博發聲與代言，吸引世界走進台中，把豐原推向國際觀光平台，以促進經濟繁榮。

五都飯店表示，「50國世界選美皇后為台灣精緻農業走出國際」活動，將於本月14日上午9點在豐原火車站前廣場舉行，因2018台中花博將於明年11月3日正式登場，這次活動形同花博暖身前哨，歡迎市民一起同歡。