國家電影中心決標 打造台灣電影新窗口

國家電影中心工程日前決標，可望打造台灣電影產業新窗口。（新聞局提供）

2017-09-07 16:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新莊副都心的國家電影中心工程，今年9月4日完成決標，由「應州工程有限公司」及「印記聯合建築師事務所」團隊承攬，預計109年完工，後續將由文化部「財團法人國家電影中心」辦理室內裝修與營運軟體建置，完成後即啟用，可望打造台灣電影產業新窗口。

「國家電影中心」由新北市與文化部合作辦理，經歷多次協調溝通，新北市與文化部於105年9月簽訂行政契約，確定由新北市提供新莊副都心公兒四用地（榮華路、中信街交口，中信國小正對面），負責新建電影中心所需空間硬體，後續由電影中心依其進駐營運需求，進行軟體與辦公環境建置。

工務局新建工程處處長詹榮鋒表示，國家電影中心以統包工程方式辦理，未來將以公共工程金質獎與黃金級綠建築為努力目標，電影中心內外皆美，更可屹立長久、舒適耐用，成為新北市重要地標與文化設施指標。

國家電影中心統包工程於8月23日開標，有2家廠商投標，8月31日評選、9月4日決標會議，確定由「應州工程有限公司」及「印記聯合建築師事務所」團隊得標。

得標團隊提出「時間與空間的蒙太奇」設計概念，影廳外牆前衛的金屬曲面造型，象徵電影的未來感與科技感，立面遮陽隔柵呼應電影膠卷影格，建築具強烈雕塑意象，配合周邊公園綠地景觀、生態池規劃，未來將成為民眾休閒場所。