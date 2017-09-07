宜市百年五穀廟今解體保存 新舊廟將並存

2017-09-07 16:52

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕擁有200多年歷史的宜蘭市五穀廟由於白蟻蛀蝕嚴重，加上廟宇活動空間不足等原因，廟方規劃拆除重建，卻引發文化工作者反彈，拆遷問題今天塵埃落定，文化局與廟方達成共識，決定讓新舊廟並存，今舊廟解體保存，移到廟旁重建，廟方則將在舊廟原址花費約1億元蓋新廟。

五穀廟興建於清朝嘉慶年間，主要祭拜主管農作物與草藥的神農大帝，樑柱是用木材建造，廟宇歷史悠久，樑柱被白蟻啃蝕嚴重，隨時可能坍塌，基於安全考量，管委會決議拆除重建，文化界得知消息一片譁然，網路流傳「神農大帝拉警報」文章，對於五穀廟拆除重建，期期以為不可，也無法接受。

不過，廟方態度強硬，認為廟宇非拆不可，幾經協商，文化局與廟方終達成共識，採新舊廟並存的方式解決爭議，今先拆解舊廟，未來舊廟會完整移至原址右側空間，內部規劃為神農文化館，呈現神農信仰和文化，至於原址則交由廟方蓋新廟。

五穀廟管理委員會副主委尤贊輝指出，蓋新廟可以讓神農大帝住新家，不用住在破廟中，由於工程浩大，需花費約1億元經費，需要3年的時間興建，現在經費只有2、3千萬元，還有7、8千萬元的缺口，需要信眾踴躍捐款。

宜蘭市長江聰淵指出，五穀廟是地方的信仰中心，早期醫療不發達的時代，五穀廟的存在更顯重要，保佑著眾多信眾，在文化局及各界的共同努力下，讓新舊廟共存，對歷史的傳承與文化的累積非常重要，這樣的成果能夠讓文化歷史價值永續。

文化局長李志勇指出，拆廟工持預計10月31日完成，預計於108年底讓舊廟復原，拆除工程工法由專業建築師監造，尤其注重拆解工法、紀錄、保護及存放方式，完善的拆除作業有利於後續的舊廟重組作業。