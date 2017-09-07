雲林國中小喘口氣 106學年度校務評鑑停辦1年

2017-09-07 16:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林各國中小可以暫時喘口氣，縣府為促進國中小教學多元及創新，106學年度校務評鑑將暫時停辦1年；縣長李進勇指示，未來校務評鑑，將以最精簡不影響學校校務教學，儘量以輔導學校精進為辦理方向。

國中小學對3年1次的校務評鑑，普遍的評價就是「擾民」，評鑑的項目多如牛毛、太過瑣琗，需準備上百項的書面資料，學校得花2、3個月準備，等於耗掉1個學期時間，而且文書作業多屬表面功夫、應付性質，典型的「勞民傷財」。

有學校校長表示，雲林6班以下的國小超過百所，6班的學校編制通常是6名班導、2名主任、2名組長，但大校可能有14名組長及4名主任，大校18名行政人員的業務量，到小校只剩4人處理，沈重的公文壓力，讓小校無人願意接行政，連行政都沒人接了，如何提升學校相關品質，所以多數學校都認為，現階段的校務評鑑有修改必要。

教育處表示，雲林縣第3期程校務評鑑原訂自106學年度實施，將評鑑時間由一輪3年延長至4年，評鑑指標由5面項、28個指標，簡化為4面項、13個指標，然因校務評鑑經外界反映干擾學校教學，如評鑑資料太多導致學校負擔沉重、評鑑時間太短難以總結教育長效、評鑑引導教學扼殺學習創意等，認為有改進必要。

教育處指出，校務評鑑目的在引導教育改進，非僅證明學生學習成效，若廢除評鑑，恐使學校缺乏躍進動力，教育方向也無法聚焦，因此改善評鑑模式與內涵，比廢除評鑑更有利於教育總體發展。

李進勇指示，校務評鑑106學年度暫停辦理1年，並由教育處評估與修正評鑑方向與內涵，以「學校自主動力、校際間互助共好、課程教學精益求精」為原則。