校舍改建噪音大粉塵多 信義國小家長怒吼

基隆市信義國小校舍改建，拆除舊建物的噪音大、粉塵飄進教室，家長會租冷氣裝置在教室，學生不再受粉塵困擾，但是噪音仍無法避免。（記者俞肇福攝）

2017-09-07 16:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市信義國小今年6月底起進行「老舊校舍整建暨地下停車場新建工程」，由於工地緊鄰教室，上週開學後，學生及老師均感受到極大的噪音、粉塵及震動，即便老師拉開嗓子上課，小朋友也反映完全聽不到上課內容；信義國小家長向本報投訴，因為工程長達4年，希望能夠將學生安置到他處上課，才不會影響孩子受教權。

基隆市政府教育處長陳素芬說，教育處已經與營造廠商召開協調會，將把現有的圍籬提高到2層樓高、雙層帆布，並且請廠商灑水霧，降低拆除建物產生的粉塵；至於家長建議將學生移到他處上課，如果有需要，還要再予以協調。

信義國小校長賴麗雯說，上週剛開學，全校都感受到拆建物的噪音，鄰近工地的教室，除了噪音比其他教室聲音大，還有粉塵；經由班級家長會開會同意，家長會出面租冷氣裝置，學生一學期交電費500元，學生上課關窗戶吹冷氣上課，阻絕粉塵飄入，施工噪音分貝降低，靠近工地的教室也裝置空氣清淨機，希望讓不舒適降到最低。

信義國小8月底開學，師生上課哇哇叫，小朋友回家跟家長抱怨，教育處承辦業務的科長電話響不停，學校老師知道要共體時艱，可是上課一天下來，喉嚨都好痛，就算用麥可風也效果不大。

基隆市信義國小校舍改建，由於工地緊鄰教室，上週開學後，學生及老師均感受到極大的噪音、粉塵及震動，師生叫苦連天。（記者俞肇福攝）