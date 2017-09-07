可食地景夯 圖書館頂樓變菜園

新北市立圖書館樹林分館頂樓，變成可食地景示範場所。（記者張安蕎攝）

2017-09-07 16:40

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市政府綠美化環境景觀處今年3月起與樹林社區大學合作，開設豐富的實作課程，將新北市立圖書館樹林分館頂樓的閒置空間，打造成兼具生活所需及教育目的的可食地景，由民眾自行組裝50個可移動式菜箱，並以動物造型的木板做裝飾，呈現高低錯落的美麗景觀，除能體驗種植的樂趣，也讓更多閒置空間能夠有效利用。

此次改造行動是由景觀處、樹林社區大學及市圖樹林分館三方合作，以生活中常見的木棧板、不織布、土壤介質等組裝成菜箱，1個月的工作時間便讓頂樓成為一片綠意盎然菜園。

課程以實作的方式教導民眾如何在屋頂種植菜苗，包括菜苗之間要有適當的間距，並選擇當季適合的作物種植，減少化肥的使用等，讓植物可以在最原始的狀態下成長。

樹林社大授課教師達人林俊育說，種菜是很輕鬆愉悅的事，把菜種好、把土壤照顧好，便是與自然共存最好的表現。

農業局長李玟表示，可食地景能提升城市美感，並推廣環境教育，後續將邀專業教師帶領民眾彩繪木板，讓頂樓風情更加活潑，有興趣的民眾、機關、學校及團體皆可到景觀處網站或來電洽詢29603456分機3147謝小姐。