珍貴選手證遺失 悠遊卡助排壇「桂綸鎂」重製

2017-09-07 16:36

〔記者黃建豪／台北報導〕運動選手職業生涯短暫，因此黃金時期留下的榮耀尤其珍貴！韓國光州世界大學運動會中，台灣隊掌旗官前排球國手王欣婷，因罹患多發性硬化症罕病，年紀輕輕就遺憾退役，近期還不慎遺失2013年全國運動會選手證，該證件不僅是首創具悠遊卡功能的選手證，更紀錄了王欣婷的輝煌成績。為此，悠遊卡公司與台北市資訊局、體育局跨部合作，以個人訂製卡服務，替王欣婷重製卡片。

悠遊卡公司表示，長相清秀的王欣婷被譽為女排界的小「桂綸鎂」， 儘管罹患多發性硬化症罕病，直到去年仍力抗病魔，代表台灣隊四處征戰，原本期盼本屆台北世大運也能在自己家鄉代表台灣隊拚戰，無奈身體狀況不允許，為了團體榮譽而決定退役，王欣婷珍惜在賽場上曾經擁有的一切，也感謝一路上幫助她的人，但最近卻不慎遺失2013年的全國運動會選手證。

悠遊卡公司指出，王欣婷遺失卡片後相當難過，因為她說這張卡片意義重大，不僅紀錄了輝煌的成績，也因為比賽當年正是她發現罹患罕病的那一年。為此，王欣婷友人劉小姐，設法試圖重製卡片，最後發現悠遊卡公司提供個人訂製卡服務。

劉女說， 她看著朋友雖然疾病纏身，仍樂觀、勇敢地克服困難，繼續在球場上奮鬥，但考量許多因素還是不得不放手，她希望自己能幫助朋友，所以不論多麼辛苦，也要為朋友重製一張當年的選手證。

悠遊卡公司表示，2013年全運會選手證是台北市政府資訊局首創，具悠遊卡功能的選手證，若要重製，恐涉及卡片版權授權問題，得洽請資訊局與體育局協助，而因該案屬公益性質且已結案，最後相關單位都同意，讓公司重製當年的全運會選手證，日前已將卡片透過劉小姐，轉交給王欣婷。