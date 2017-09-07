中市推動美感教育 游於藝夏卡爾愛與美的專賣店開展

「游於藝-夏卡爾愛與美的專賣店」校園巡迴同盟展於順天國中展開。（記者張軒哲攝）

2017-09-07 16:03

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府教育局推動美感教育，今年度首創與廣達文教基金會合作，舉辦「游於藝-夏卡爾愛與美的專賣店」校園巡迴同盟展，今日在大甲區順天國中開幕，並與廣達文教基金會簽訂合作計畫書，今年「游於藝-夏卡爾愛與美的專賣店」校園巡迴同盟展將在台中市13所學校展出，廣達游於藝基金會也頒發巡迴展證書給學校。

「游於藝-夏卡爾愛與美的專賣店」精心規劃夏卡爾展覽畫作中的元素呈現，像是從畫裡現身的「小提琴手」，由學生擔任演奏「希望與歡樂」的迎賓序曲；取材畫作裡「幸福花卉」的意涵，展出學校也將會場佈置成「巴黎花都」的意象，傳達台中市世界花卉博覽會的精神。

今日展覽會場有20位導覽小尖兵，以流利口條向參訪來賓說明展覽內容，台中市府教育局長彭富源表示，希望未來能夠透過與廣達文教基金會的合作，整合更多學習資源提升學生的學習成效，深耕台中市的藝術教育，教育局近年推動美感教育積極打造藝術教育環境，希望能讓孩子在校園中就感受美感薰陶。

順天國中導覽小尖兵梁靖閔，是演說及朗讀比賽的常勝軍，從小與哥哥對藝術方面非常有興趣，小學時第一次接觸廣達游於藝展，讓她印象非常深刻。

教育局表示「游於藝-夏卡爾愛與美的專賣店」同盟展計畫，是由各學校透過競爭型計畫案申請，擇優錄取13所學校辦理校園巡迴展，並補助同盟學校的教學及佈展材料費。展期自今年9月1日起至明年6月29日辦理各校巡迴展，參展學校有順天國中、甲南國小、福陽國小、大鵬國小、塗城國小、陳平國小、清水國小、南陽國小、省三國小、東海國小、翁子國小、神岡國小、仁美國小。