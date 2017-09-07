大林蒲遷村籌備 高市府首發「大鳳通訊」報

2017-09-07 15:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大林蒲遷村進入籌備階段，高市府特別編製「大鳳通訊」報（大林蒲、鳳鼻頭），做為溝通釋疑平台，分送每一家戶，市府也將於9月17日，舉辦2場地上物普查說明會。

在高達9成居民贊成遷村的共識下，大林蒲、鳳鼻頭沿海6里遷村案進入第二階段的地上物普查，市府特別編製「大鳳通訊」報，發送給每一家戶，今天首刊針對遷村籌備作業、遷村焦點方案、地上物普查說明會、遷村意願普查結果等四大部分，詳盡報導。

高雄市副市長史哲表示，遷村涉及的問題非常龐雜，「大鳳通訊」報未來將不定期發行，讓居民能隨時掌握各項遷村籌備工作及進度。

都發局長李怡德說，「大鳳通訊」報首刊，針對民眾最關心的住、商區建地1坪換1坪的原則、建物全新重建價格補償的具體作法、全新重建單價如何決定、安置地建蔽率與容積率是否足夠、有無飛航限高與噪音管制等問題，都有詳細解說，希望化解民眾疑慮。

「大鳳通訊」報首刊中，市府再次強調，向中央爭取對大林蒲地上物以「全新重建價格」專案補償，不採取被認為「低估」的一般公共工程拆遷補償救濟作法，且不計較折舊、不論建物是否有登記，都一律補償。

市府也在「大鳳通訊」報中，詳述地上物普查進行方式，將由里幹事、普查員，隨同市府委託的民間公會專業估價人員，逐屋現場丈量建築物構造、面積大小、屋內裝潢等，並將普查內容記載於調查記錄表中，由里幹事、普查員及專業估價人員共同具名，並請地上物所有權人簽章、拍照存證。

市府預計9月17日（日）上午10點於小港鳳鳴國小禮堂、下午2點半於大林蒲康樂活動中心，舉辦2場說明會，向居民解說地上物普查方式，粗估共有5000多棟建物，希望趕在今年底前完成普查。