埔里蜜蜂持續大量暴斃 蜂農大逃殺

2017-09-07 15:53

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮日前發生蜜蜂大量暴斃，死亡率粗估達7成，蜂農不斷補充新的蜜蜂，仍見蜜蜂不斷死亡，目前農委會苗栗農改場採集埔里梁姓蜂農的蜜蜂檢體化驗，證實是芬普尼農藥引起急性中毒，其餘案例仍待檢驗出爐，但已令蜂農恐慌，紛將蜂箱移往其他縣市，強烈呼籲政府儘速建立安全用藥環境，蜂農也計畫9日晚間召開緊急會議，設法因應。

埔里鎮蜂農先前普遍面臨蜜蜂大量暴斃，宏基蜜蜂生態農場負責人賴朝賢表示，最近狀況還是沒好轉，近幾年來由於農藥大量使用，每年其實都會遇到蜜蜂折損問題，但今年較往年嚴重許多，懷疑是農民更換用藥，蜜蜂中毒狀況也不相同。

賴朝賢只出，1座蜂箱原有4、5萬隻蜜蜂，大量暴斃後只剩2、3成，蜂群稀稀落落，雖緊急增補新的蜜蜂，但仍持續死亡，且存活的新蜜蜂在活動力、學習力與以往相比，似乎都差了一截，不得已只好將蜂箱移往其他縣市。

蜂農更呼籲政府能夠加強管控農藥使用情形，嚴禁傷害環境的用藥，更要落實農產品檢驗及回收市面上已禁用的農藥，找出與環境、生物共存共榮的農業經營方法，埔里地區蜂農針對蜜蜂大量暴斃案，也將在9日晚間召開緊急會議。

縣府農業處農牧防疫科則表示，農委會防檢局已公告4.95％芬普尼水懸劑為禁用農藥，同時禁止此劑型芬普尼的輸入、加工製造、販售及使用，芬普尼非法流用情形應可趨緩。