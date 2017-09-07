台東行醫32年 柯彼得終於成「道地台灣人」

柯彼得今天下午在老婆陪伴下，到台東縣政府領取中華民國身分證。（記者王秀亭攝）

2017-09-07 15:51

［記者王秀亭／台東報導］澳籍醫師柯彼得32年前因台東聖母醫院需要1名醫師支援2個月，而來到台東行醫，就此把台灣視為自己的家，迄今仍在台東基督教醫院急診室裡，為最緊急、最不穩定的病人生命把關，今天如願領取台灣身分證，他說「這讓我真的屬於這裡，成為道地台灣人了。」

「一踏上台東就愛上這塊土地，台東是天堂」。曾獲厚生基金會第11屆醫療奉獻獎的東基急診室主任柯彼得，28歲時到台東聖母醫院擔任2個月的支援醫師，一待已是32個年頭，也成為台東的洋女婿。

愛騎自行車的柯彼得目前定居台東都蘭，每天騎自行車往返醫院和住家，單趟22公里的路程，「不會太遠，也不會騎得太累。」

柯彼得早已騎遍台東山區，在台東聖母醫院時期，應台東居家護理始祖艾珂英修女之請，深入偏遠山區協助臥床氣切病患，「因為病患需要定期換管，管子放進口袋就騎到山上幫忙了。」

今天下午從台東縣長黃健庭手中接下中華民國身分證，柯彼得笑得好開心，他說，住在台灣30多年，早已認為台灣是他的家，也有永久居留證，但在法律上卻未獲保障，得知可以申請身分證，二話不說立刻申辦，如今終於可以完全參與台灣社會，也可受到法律保護。