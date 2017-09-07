中市成立最萌汪星人警犬隊 LOGO邀市民票選

台中市警犬隊正密集訓練中。（記者許國楨翻攝）

2017-09-07 15:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市已正式成為台灣第二大都市，為因應即將舉辦的各項國際大型活動，市警局決定成立針對緝毒與偵爆維安工作的警犬隊，目前已遴選4隻英文名字開頭字母為「T、C、P、B」的警犬密集訓練中，預計明年花博登場值勤，今天同時公佈LOGO隊徵，將由市民票選產生。

有鑑於國際恐怖主義與毒品氾濫等因素，加上中市即將舉辦國際花卉博覽會及東亞青年運動會，市警局長陳嘉昌參酌其他國家的維安規劃成立一支反恐偵爆及打擊毒品的警犬隊，除擔任政要蒞臨場所前的維安任務，更能扮演支援警方打擊毒品犯罪的生力軍。

為此日前特派遣4名保安大隊特勤中隊隊員，前往新北市警犬隊進行密集的緝毒與偵爆領犬訓練，期間剛好遇到新北市承辦貢寮海洋音樂祭及世大運等國際大型活動，學員們藉此觀摩警犬如何在惡劣環境下執行實務過程。

但對於這些一竅不通的隊員來說原本都是充滿好奇與自信，但從接觸到4隻快1歲狗狗那天起，隊員們發現一切似乎都變了調，從狗狗的橫衝直撞、不會乖乖回籠子，以及食物動力不足，這些看似簡單的基礎訓練讓隊員們傷透腦筋。

尤其氣味搜尋是緝毒及偵察爆裂物最重要的訓練之一，在新北市警犬隊敦聘的香港籍警犬訓練師教練林偉斌及學長們耐心指導下，以找到火藥及毒品為訓練目標，採用動物心理學及食物引導法雙管齊下，現在犬隻已能達到初步的嗅覺與基本服從。

至於中市警犬隊由4隻拉布拉多犬組成，分別取名Tiny、Candy、Pinky、Bobby，取英文名字開頭字母組成「TCPB」，與中市警局的英文縮寫「TCPB」相同，同時已設計4種不同類型的警犬隊LOGO供市民票選，參與投票的市民，也有機會獲得有這個LOGO的紀念品。