中砂登山步道閒置損壞 基市議員批消化預算

「中砂登山步道」枕木破損嚴重，部分路段還有土石坍塌，影響通行。（記者林欣漢攝）

2017-09-07 15:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府9年前斥資320萬元，從中正區豐稔街施作一條通往國定古蹟二沙灣砲台（海門天險）的「中砂登山步道」，市議員游祥耀指出，該步道使用不到2年，就因為基隆港東岸聯外道路（台62甲線）隧道而中斷無法通行，質疑當年闢建步道只是在消化預算；議長宋瑋莉也說，市府應研究修復步道，提供市民休憩去處。

工務處長張元良表示，該步道工程是中正區公所於民國96年轉自中砂里的建議案，97年2月由前市長張通榮同意施作，並由工務處進行變更設計，整條步道長約340公尺、造價320萬元。

市議員游祥耀說，當年施作「中砂登山步道」時，是與正信隧道擴孔工程一併辦理，工程內容包括階梯、欄杆、路燈等，但實際上整條步道僅以枕木舖設，根本沒有欄杆、路燈等設施。而且，民國100年台62甲線進行隧道工程，公路總局認為隧道上方不宜有步道通行，步道就此中斷，只使用不到2年。

「步道工程只是在消化預算？」游祥耀質疑，台62甲線自民國95年開始施工，步道則是在民國97年施工，結果100年就無法通行，「難道市府不知道台62甲線的路線嗎？」

記者今天實地走訪已中斷的「中砂登山步道」，步道枕木破損嚴重，部分路段有坍塌的土石，影響通行，除了雜草叢生，破裂的告示牌還被丟在樹下，顯見已有一段時間未進行維護。

中正區市議員呂美玲也說，當年她就不贊成施作步道，擔心會影響山坡地的安全性問題，現在市府有爭取到文化部8億餘元的大基隆歷史場景再現整合計畫，想知道是否會有相關修正計畫。

市長林右昌表示，該條步道市府目前並無任何計畫；議長宋瑋莉說，市府應再與公路總局溝通，審慎研酌修復原有步道，有後續妥適的處理。

步道枕木破損嚴重，久未修繕。（記者林欣漢攝）

基隆「中砂登山步道」告示牌損壞被丟在樹下。（記者林欣漢攝）