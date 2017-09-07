青創夢想家成果展示 打造台中為智慧城市

2017-09-07 15:25

〔記者張菁雅／台中報導〕為結合在地產業創新研發與推動智慧城市，台中市政府經發局與工研院今天舉行「青創夢想家成果展示暨交流會」，20多家廠商、機關展現以智慧城市為主題的研發成果。台中市長林佳龍希望透過創新研發，強化台中智慧應用環境，提昇產業競爭力。

林佳龍在經發局長呂曜志陪同下，出席青創夢想家成果展示暨交流會，並至各廠商攤位巡禮。包括中華電信展示「智慧家庭」系統，經由智慧型手機，出門在外可以掌握家裡狀況，還能遙控開關電器；工研院資通所研發eCall緊急事故通報與重建還原系統，透過車內動態感知技術，即時偵測事故，並即時廣播，讓用路人掌握路況，減少意外發生；達梭系統以「雲端數位化工廠生產優化產線平衡模擬與VR整合」與「機器人研發設計自動控制與機構運動整合模擬」兩個主題，展示通過虛擬世界來改善真實世界的可能性等。

林佳龍表示，他出國招商時，看到無人車、智慧電網、雲端生活購物等創新服務，提供很大商機，而台中市具備打造智慧城市的基礎，可充分運用「ABC（AI人工智慧、Big data大數據、Cloud雲端）」技術，並以水湳智慧城作為智慧城市的示範區。台中若成功，台灣在資訊與通信科技產業發展的運用可以建構一個模式，輸出到其他城市，甚至其他國家，對提升台灣在國際上的競爭力有相當大幫助。

此外，WCIT世界資訊科技大會、APNIC亞太網路資訊中心年會下週均將在台中登場，其中，WCIT是台灣睽違10多年後再度舉辦，APNIC則是台灣第3次舉辦、也是首度在台中舉行。呂曜志表示，這兩個國際會議的舉辦是肯定台灣在資通訊產業上擁有一定水準；另外，美光科技已宣布在台中每年增加600億元投資，未來18個月內新增1555名員工；加上大立光公司在台中精密機械科技園區的新廠即將落成，計畫招募2000至3000名員工，再度證明台中不只是邁向智慧城市，也是資通訊產業重鎮。