國人自製動畫《小貓巴克里》台中搶先看

2017-09-07 15:02

〔記者廖耀東／台中報導〕「你上一次看過臺灣自製的動畫電影，是什麼時候的事？」榮膺2017台中國際影展開幕片《小貓巴克里》動畫導演邱立偉，於開閉幕片公布暨售票活動中，致詞時的開場白。他表示，自己帶著400人的工作團隊，歷時三年，終於打造國人自製的動畫電影《小貓巴克里》，將於10月13日星期五晚上在台中站前秀泰影城開幕片的放映，邱緊張地無法言喻，描述「就像看著自己的孩子上台」。

邁入第三屆的台中國際動畫影展，今年共徵得35個國家地區、1849件作品。市長林佳龍表示，台中國際動畫影展規模將持續提升，以朝著世界前五大動畫影展為努力目標。

影展開幕片《小猫巴克里》導演邱立偉表示，這部電影談的是人與動物、愛與勇氣的故事，以台南為舞台，把城市中的人全部變成動物，描述小貓成長、面對的歷程。原本應該12月29日才上檔播映，中部民眾可大飽眼福，搶先於影展期間欣賞。

另一齣重頭戲碼，影展閉幕片《英倫戀曲》則是改編真人真事，是知名繪本《雪人》作者雷蒙布里斯（Raymond Briggs）其父母在橫跨近50年、經歷二次大戰的愛情故事；去年在英國首映時，讓原著作者感動落淚，觀眾並盛讚是「最真摯動人的愛情故事！」

2017台中國際動畫影展，將於10月13日至17日在台中站前秀泰影城舉行，9月23日中午12時起，於兩廳院售票系統開始售票。全票130元，9月23日至10月12日可購買預售票80元。除了電影放映外，今年還將舉辦免費戶外放映和國際專題講座及工作坊等活動；有關更多影展精彩片單及周邊活動詳情，請鎖定台中國際動畫影展官方網站twtiaf.com 及FACEBOOK粉絲頁：facebook.com/tiaf.taichung 。

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