堉璘台灣奉獻獎成立 獎金高達3千萬元

2017-09-07 15:16

〔記者林曉雲／台北報導〕「獻給台灣，我們的土地！」宏泰企業機構創辦人林堉璘，基於「取之於社會、用之於社會」的回饋理念，2015年將名下財產進行公益信託，且創立「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」，今天進一步成立「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」，首項任務是舉辦「堉璘台灣奉獻獎」，希望找到「致力解決台灣社會問題，默默推動台灣進步」傑出奉獻者，今年12月將頒發第一屆獲獎者，獎金3千萬元，將是目前國內非學術類獎金金額最高的獎項。

林堉璘的兒子、基金諮詢委員林鴻南表示，其父多年前曾告訴他，將把所賺的錢捐出來作為基金，祖父出身農家，後從事碾米廠生意，從小和兄弟一起幫忙做家事，保有勤儉樸實的特性，也具備從事生意的能力，因為他的父親深信教育是國家發展的基礎，為肯定人才為國家做前瞻性的努力，因此設立「堉璘台灣奉獻獎」，希望能產生拋磚引玉的作用，基金會也將陸續推動各種培育人才的方案，為台灣社會更美好的明天一起努力。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，公益信託雖成立短短2年，但做了非常多助人之舉，例如捐助八仙塵爆事件受害人1千萬、台南大地震捐1千萬、台東受風災災民重建捐500萬元等，帶動台灣社會往上的能量。

財團法人林堉璘宏泰教育基金會董事長許東隆說明，「勤奮、誠信、思源」是林堉璘家族的家訓，只要得獎者所從事工作對於台灣社會有卓著貢獻及影響力，國籍不限於台灣，得獎機構也不限於在台灣，每年都會頒發至少一位得獎者。

候選人必須擁有「勤奮、誠信及思源」的特質，對所努力之事有持續性的親自投入，利他、共好，運作方式及財務透明，服務在地及回饋台灣，基金會將經由初選、複選及決選三階段來決定得獎者，除了實際訪視入圍候選人之外，且將由遴選委員共同討論作出最後決定。基金會目前確定擔任遴選委員者，包括前總統資政李伸一、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、政大教育學系名譽教授吳靜吉、資深媒體人沈春華及詹怡宜等人。

國內目前最高獎金的學術獎項為唐獎，由台灣企業家尹衍樑個人效法諾貝爾獎精神捐助成立，設置四大獎項包括「永續發展」、「生技醫藥」、「漢學」與「法治」，每兩年一屆，委託中研院辦理提名評選，獎金5千萬元，曾是全球獎金最高的學術獎。