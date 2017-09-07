表揚資深里鄰長 柯P：感謝讓世大運順利完成

106年度資深里鄰長暨績優里民活動場所表揚大會7日舉行，台北市長柯文哲（中）頒獎表揚資深里鄰長等。（記者簡榮豐攝）

2017-09-07 14:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕感謝里鄰長深耕鄉里，協助推動市政，台北市政府今天舉辦106年度資深里鄰長暨績優里民活動場所表揚大會，市長柯文哲出席頒獎。柯文哲致詞時感謝里鄰長協助，「熊蓋讚親善團」號召1萬8千多名志工，才能讓世大運順利完成。

最資深鄰長、中山區江山里鄰長許輝映已服務60年，印象最深是以前該地區一下雨就淹水，每次總要協助里民往高處避難，「連狗之類的小動物都一起」。而士林區三玉里長羅志傑則是「子承父業」，在里長父親過世後接棒迄今20年，即使曾被小屁孩以滑板攻擊，仍不改他服務里民的熱忱。

中山區江山里鄰長許輝映退役後進入大同大學任教，當時他居住的里鄰，主要為大同公司和大同大學的員工、教職員。多年前該區域都是農田，常有小朋友沿著田梗走一走就跌落田間，家長擔心孩子安危，當老師的許輝映被拱為鄰長，協助照管孩子。

以教授身份在大同大學退休後，許輝映曾一度赴美從事貿易生意，期間仍由留在台灣的家人繼續服務，一家人都熱心。

而士林區三玉里長羅志傑身為家中第5個小孩，從小看著里長父親為里民排解疑難、調解紛爭，耳濡目染之下也培養了熱心助人的個性，父親過世後順勢接任，他驕傲說「我們服務處已經55年了」。

羅志傑不諱言里長工作辛苦，早上7點多就要起床幫里民「換車票」；早年搭公車是拿紙本票卡，每搭一次剪一格，剪完了就跟里長換新。

此外，羅志傑苦笑說「還常常半夜接到警察找去交保的電話」，以前若有里民被警察逮捕，依規定要由里長協助交保，半夜也不得閒。

隨著時代變遷，服務內容也跟著改變。羅志傑曾接到里民通報蘭雅公園有美國學校學生亂塗鴉，他趕赴現場處理，小屁孩拿著滑板就朝他後腦勺打下去，事後羅志傑考慮對方是孩子，父母也道歉了就沒有多追究。

對於自己多年為里民奔走，羅志傑說太太很理解他的工作，從沒有因此發生爭執，不過考慮年事漸長，再當一任就想退休，也該是時候交棒給別人了。