就是別借車給女友！ 老爸精闢分析獲好評...

男女朋友是否應該借車給對方，引發網友熱議。示意圖。（資料照，記者賴筱桐攝）

2017-09-07 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕機車、汽車是否該借給女友？一名賴姓網友近日詢問是否會與同居女友互換使用交通工具，沒想到網友爸爸當場建議他千萬別借女友，並對網友客觀分析原因，一席話讓兒子學了一課！

賴姓網友在臉書社團「爆廢公社」貼文，他表示自己有一部轎車，而女友有一部機車，但家人不斷提醒他別騎女友的機車，也不要借車給女友，他詢問其他網友，「各位會跟自己同居的男女朋友互換交通工具使用嗎？」

該網友貼出和爸爸的LINE對話，網友爸爸對他建議，「自己的機車跟汽車永遠不要借自己以外的三等親騎乘，尤其是女朋友，『要借就是不行』，你可以載她，就是不能借她。」該網友對此表示不解，隨後賴父用法律立場提醒他，其他網友看了也大讚「爸爸是對的！」

該網友父親表示，男女朋友在法律上沒有任何合法關係，若對方騎車或開車如果出了任何意外，「我們當初投保的保險公司不會理你的。」他進一步強調，「切記，你永遠不知道下一秒會發生什麼事情。」最後還寫道，「不聽老人言，吃虧在眼前。」

許多網友對該網友爸爸的說法表示認同，直說「爸爸是對的！」、「就算是很好朋友也要避免～」、「爸爸的觀念很正確」，不過也有網友解釋，「現在有被保險人許可下使用也是會賠。」