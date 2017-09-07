「熊讚」放話辦粉絲見面會 不告訴市長阿伯

世大運吉祥物「熊讚」放話想辦見面會，徵詢網友的意見。（圖擷取「熊讚Bravo」臉書）

2017-09-07 14:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北世大運可愛指數破表的吉祥物「熊讚」，失業後，近來忙著投履歷找新工作，「熊讚」今在臉書粉絲頁PO文放話辦見面會，並放上意見調查表徵詢辦見面會的時間，該文張貼才1小時，已獲得超過5千個讚，網友紛紛留言熱心提議，還有網友表示，熊讚可以全台巡迴見面會嗎？

「熊讚Bravo」臉書粉絲頁甫PO文表示，最近忙著投履歷找工作，偶爾還是會想到世大運期間無憂無慮的日子啊，「那時候每天有一大堆的朋友陪我玩樂，還有數不完的食物可以吃（重點）」，「不論是比賽中和大家一起大聲加油或是台灣英雄們奪牌瞬間，那些畫面我都歷歷在目，我真的好想念那種熱鬧喔。」

話一轉，該PO文表示，「熊讚我決定偷偷用市長阿北的地盤，舉辦一場見面會！」大家平常忙著上班、上課、吸奶嘴，假日又要陪家人寵物遊戲，可能不一定有空，「大家覺得什麼時候辦我的見面會最好呢？」文末最後詼諧地標註「千萬不要告訴市長阿北！」

文章一出，吸引大批網友留言，「可以要簽名嗎？」、「可以合照嗎？」，熊讚一一回覆網友表示當然可以、來！都來。各縣市網友力邀熊讚到場，友人表示「熊讚來台南玩」、「台中向你招手」等，甚至有人提議可以辦全台巡迴見面會嗎？

對此，北市觀光傳播局長簡余晏說，最近熊讚接到各方的邀約活動，比較忙，所以要問大家辦粉絲見面會時間，若參加的人多就辦，「無業遊民」的熊讚也已向市長柯文哲遞了推薦函與拜訪職人心得，並在早餐會向市長與局處首長報告，市長指示關於熊讚行銷要有全套規劃，尚未確認熊讚是否擔任市府吉祥物。