醫訊》預防牙周病 烏日林新醫院推洗牙免掛號費

2017-09-07 13:50

〔記者何宗翰／台中報導〕衛福部健保署統計，18歲以上的國人牙周病盛行率超過8成，其中未落實口腔保健是造成牙周病的主因，台中烏日林新醫院9月正式開設牙科門診，到9月底前只要半年內沒有洗牙的民眾，都享有洗牙免掛號費的優惠。

烏日林新醫院牙科醫師劉弘凱表示，牙周病的徵兆為刷牙流血、牙齦紅腫、牙齒有縫隙、開始對冷熱敏感、口臭，牙周病不只會讓牙齒鬆動、脫落，更會影響身體健康，增加心臟疾病方面的風險，容易引起腦膜炎、心內膜炎，也會使血糖更難以控制，讓糖尿病患者的病程惡化，甚至出現併發症等問題。

劉弘凱說，一般民眾可從「正確刷牙」、「定期洗牙」來預防牙周病，建議每天至少要在早上起床與睡前徹底刷牙，平常飯後也可以清潔牙齒，每次刷牙至少要2分鐘，刷牙力道不能太用力，避免傷害到牙齦，尤其是牙齒與牙齦間的牙齦溝特別容易藏汙納垢，很容易沒有刷到，建議配合使用牙線清除食物殘渣，減少牙菌斑及牙結石堆積。

劉弘凱建議，清除牙結石的最佳方式，就是交由牙醫來進行專業洗牙，若是刷牙時發現牙齦流血，必須儘快就醫檢查，一般民眾每半年至少看1次牙醫，讓牙醫進行專業洗牙及口腔檢查，有利於及早發現牙齒或牙周方面的疾病，對症治療，才能真正預防牙周病。