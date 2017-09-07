山坡地保育績效評比 中市蟬聯6都第2

「坡地金育獎」頒獎典禮，台中市由市府副秘書長李賢義代表受獎。（台中市水利局提供）

2017-09-07 13:46

〔記者歐素美／台中報導〕行政院農委會進行山坡地保育利用管理績效評比，台中市水利局榮獲「坡地金育獎」肯定，今年蟬聯六都第二名，水土保持服務團也連續四年績優，成績亮眼。

「坡地金育獎」頒獎典禮昨在國家圖書館舉行，由農委會主委林聰賢頒獎，市府副秘書長李賢義代表受獎。

林聰賢表示，坡地水土保持及維護國土安全是山坡地管理的重要課題，尤其全球極端氣候影響，山坡土地利用必須更加謹慎，為確保國土安全，基層人員往往得勞心勞力辦理違規查報取締工作，除給予最高榮耀肯定，也希望提供其他縣市政府人員觀摩學習機會，共同守護山坡地，讓人民住得更安心。

台中市水利局長周廷彰表示，山坡地管理法規繁瑣，民眾常因不懂而觸法，因此市府以輔導為重，每年持續辦理水土保持教育訓練及宣導，提供民眾協助。此外，市府也持續推動「水土保持服務團」，走入偏鄉提供各項水土保持技術指導，為坡地保育把脈，並建置「山坡地資訊查詢系統」 ，簡化作業程序，貼近民眾需求。

水利局表示，全國山坡地保育利用管理績效考核，台中市今年蟬聯直轄市組第二名，並連續四年榮獲績優水土保持服務團獎，市府除繼續強化山坡地水土保持管理外，水土保持服務團也將持續提供民眾更優質的服務。民眾若對山坡地相關業務有疑問，可至水利局網站查詢或撥打諮詢專線0972-412-738。

全國山坡地保育利用管理績效評比，台中市今年蟬連六都第二名。（台中市水利局提供）