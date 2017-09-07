慢飛天使推中秋禮 澎縣府會「集愛」支持

澎湖縣各界貴賓為集愛工坊的中秋月餅伴手禮代言推薦。（記者劉禹慶攝）

2017-09-07 13:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋佳節將屆！也是各身心障礙團體推出中秋月餅預購的熱門時間，財團法人澎湖縣慢飛天使服務協會附設集愛工坊，今日推出中秋伴手禮產品發表會，澎湖府會雙首長及馬公市長不僅出錢訂購，也出力代言商品，呼籲社會大眾支持。

集愛工坊是由衛福部社會及家庭署指導、澎湖縣政府及公益彩券盈餘回饋金補助，成立的身心障礙者社區日間作業設施，現有20位身障學員，在社工及教保老師陪同下，支持身心障礙者朋友學習技能及社區生活適應，目前以烘焙食品、滷味茶點、手工點心及二手回收商品販售為主。

今日的中秋伴手禮產品發表會，澎湖縣府會雙首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林、議員蘇陳綉色、慢飛天使服務協會理事長許惠芝、社會處長蘇啟昌等人都到場參加，現場也提供鳳梨酥、蔓越莓鳳梨酥、綜合堅果塔等免費品嘗試吃，並以優惠價提供民眾購買，吸引許多民眾前往共襄盛舉。

長期以來支持慢飛天使團體的縣長陳光復，也預購9入300盒；議長劉陳昭玲則預購12入100盒，馬公市長葉竹林也責成總務計算預購盒數，並擔任代言人向現場民眾推廣中秋伴手禮商品，出錢又出力讓身障學員們都相當感激，頻頻用擁抱貴賓表達謝意，真情流露；民眾若有興趣，可逕洽：〈06〉9269855。

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