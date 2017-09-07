怒！他高調炫耀抓保育類雛鳥 亂養致「全身骨折」慘死

疑為飼主的網友在PTT發文，炫耀自己抓了3隻猛禽雛鳥。（擷取自PTT）

2017-09-07 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕網友上月中在PTT發文炫耀，表示在拆除電塔時，意外發現一個育有黑翅鳶幼鳥的鳥巢，他自稱覺得「看起來很帥」，便想把巢裡3隻雛鳥通通帶回家養。不料，這3隻雛鳥再一次出現於人前時，已被送入位於南投的「野生動物急救站」，全身多處嚴重骨折，狀況非常糟糕，急救站的獸醫師沒有別的選擇，只好將其安樂死。

位於南投的台灣特有生物保育研究中心，是全台唯一的「野生動物急救站」，其粉絲專頁今（7日）中午貼出文章，表示日前收到3隻狀況極差的黑翅鳶雛鳥，疑被飼主錯誤餵食了一段時間，導致牠們均罹患嚴重的代謝性骨病，小小的身體卻多處骨折，想站都站不起來。由於其畸形的四肢已無法恢復正常，癒後狀況也很不理想，急救站的獸醫師經過審慎評估後只好讓牠們安樂死，「擺脫這種無止盡的痛苦」。

「野生動物急救站」表示，惻隱之心人皆有之，面對弱小的幼年動物，想要給予保護、照顧都是人之常情，但有時候人們的好意，可能會給野生動物帶來傷害，呼籲民眾若再遇到類似情況，應聯絡野生動物救傷單位，「避免這3隻黑翅鳶寶寶的悲劇再度發生」。

「野生動物急救站」文內指出，原飼主聲稱是在工作時取下帶回，辯稱不知道牠們是保育類動物，企圖藉此卸責。不過，有網友立刻翻出疑似該飼主PO在PTT上的炫耀文，表示當時已有許多網友紛紛留言告知此為保育類動物，更警告他不得飼養，可是該名飼主仍執意要養，最終導致這3隻黑翅鳶寶寶不幸慘死。

文章經轉貼至PTT後引發熱論，網友們對飼主的行為感到非常憤怒，紛紛留言罵說「難過，我想會永遠記得人的自私害死三條小生命」、「那個X光圖看了令人心碎」、「八卦版之前已經勸他送保育團體了~但他...」、「淚推，氣到發抖」、「Ｘ！看到什麼就覺得好帥想養的人根本智障」、「鄉民叫他送保育站他還氣噗噗呢，無知真的很可怕」、「根本故意的」、「殘害3隻保育猛禽」、「假愛心真自私」。

3隻黑翅鳶雛鳥被送到野生動物急救站時，狀況已非常糟糕，全身多處骨折連站都站不起來。（擷取自野生動物急救站臉書粉專）

X光照上的紅點就是骨折的地方。（擷取自野生動物急救站臉書粉專）