羊毛氈結合旅遊見聞 美容師戳出各地美景

澎湖縣花天人菊，趙桂妃以羊毛氈表現呈現原味之美。（記者劉禹慶攝）

2017-09-07 13:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本是北方民族普遍使用的不織布織品原料-羊毛氈，在美容師趙桂妃手中，卻搖身一變成為創作的素材，並結合旅遊興趣，將旅遊所見所聞的美景，憑藉印象用羊毛氈一針一針戳出，即日起在湖西鄉公所展出。

擔任美容師30餘年的趙桂妃，也熱愛旅遊，閒暇時喜歡周遊列國，別人用相機、文字等訴說旅途見聞，但趙卻選擇以羊毛氈將所見所聞完成呈現，會與羊毛氈創作結緣，只是3年前接觸到羊毛氈製作的玩偶，感覺很卡娃伊，興起自己動手做的發想，卻在無師自通下，一針一針戳下屬於自己的夢想與人生。

今日的開幕式，包括議長劉陳昭玲、議員陳振中、縣長陳光復夫人吳淑瑾、立委楊曜助理段湘玲、縣府參議洪棟霖及東道主湖西鄉長吳政杰等人，出席貴賓相當踴躍，除了歸功於趙桂妃本身的好人緣外，其夫婿澎湖縣財政處長楊書舜也功不可沒，協助愛妻能順利圓夢。

此次展出的羊毛氈畫共30幅作品，花了3年多才完成，包括澎湖的大海、漁村、海底世界，澎湖廟會、更有台灣春夏秋冬四季景色。另外曾經旅遊的中國黃山，台東六十石金針花，都是趙創作的好題材，正所謂讀萬卷書不如行萬里路，趙希望讓生活藝術永續紮根，繼續記錄澎湖的美，讓世界看到美麗的澎湖！