高師大推高教新南向 增進交流擴大印、馬招生

高師大校長吳連賞（前右）與印尼311大學副校長（前左）簽訂學術協議，並由駐印尼台北經濟貿易代表處葉非比公使（後排右3）見證。（圖高師大提供）

2017-09-07 12:45

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄師範大學推動教育新南向，校長吳連賞率行政團隊到馬來西亞為境外碩士學位、教育學程4個專班開班，也到印尼與3所大學簽訂姐妺校協議，以及與華僑商會及台商協會建立合作聯盟，希望擴大印、馬招生，增進台灣與南向國家的交流。

8月下旬至9月初約10天行程，高師大校長吳連賞率行政團隊先後前往馬來西亞及印尼，他先到馬來西來主持3個境外在職碩士專班開班及1個教育學程開班，這些課程是提供當地在職華文獨中教師及社會人士進修。

吳連賞等人又趕赴印尼諾門森大學、天主教大學及印尼梭羅311大學3所大學簽訂姐妺校協議，並推動台、印大學教育論壇、招生、交換、實習等各項學術交流。

高師大也與亞洲華商經貿聯合總會、印尼華商經貿聯合會簽訂策略聯盟，籌劃華語文教育及師資培訓，提供技術諮詢，協助印尼台商培育人才，促進產業技術升級。

吳連賞表示，該校積極推動高教新南向，今年獲教育部補助逾660萬元，包括至泰國及印度南向招生，補助學生海外見習與實習、開設大馬師生在台研習、補助印度來台交換學生獎助，全力拓展南向人才交流。

吳連賞強調，預計還要招收大馬、印度、泰國、印尼近200名師生前來高師大交換，高師大60名師生南向交流，以增進台灣與南向國家的雙向交流。

  • 校長吳連賞主持教育專業文憑課程班開班典禮後與獨董及獨中修課在職教師群合照。（圖高師大提供）

    校長吳連賞主持教育專業文憑課程班開班典禮後與獨董及獨中修課在職教師群合照。（圖高師大提供）

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