高師大推高教新南向 增進交流擴大印、馬招生

高師大校長吳連賞（前右）與印尼311大學副校長（前左）簽訂學術協議，並由駐印尼台北經濟貿易代表處葉非比公使（後排右3）見證。（圖高師大提供）

2017-09-07 12:45

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄師範大學推動教育新南向，校長吳連賞率行政團隊到馬來西亞為境外碩士學位、教育學程4個專班開班，也到印尼與3所大學簽訂姐妺校協議，以及與華僑商會及台商協會建立合作聯盟，希望擴大印、馬招生，增進台灣與南向國家的交流。

8月下旬至9月初約10天行程，高師大校長吳連賞率行政團隊先後前往馬來西亞及印尼，他先到馬來西來主持3個境外在職碩士專班開班及1個教育學程開班，這些課程是提供當地在職華文獨中教師及社會人士進修。

吳連賞等人又趕赴印尼諾門森大學、天主教大學及印尼梭羅311大學3所大學簽訂姐妺校協議，並推動台、印大學教育論壇、招生、交換、實習等各項學術交流。

高師大也與亞洲華商經貿聯合總會、印尼華商經貿聯合會簽訂策略聯盟，籌劃華語文教育及師資培訓，提供技術諮詢，協助印尼台商培育人才，促進產業技術升級。

吳連賞表示，該校積極推動高教新南向，今年獲教育部補助逾660萬元，包括至泰國及印度南向招生，補助學生海外見習與實習、開設大馬師生在台研習、補助印度來台交換學生獎助，全力拓展南向人才交流。

吳連賞強調，預計還要招收大馬、印度、泰國、印尼近200名師生前來高師大交換，高師大60名師生南向交流，以增進台灣與南向國家的雙向交流。