新北湳仔溝整治新工法 沿岸居民說沒那麼臭了

2017-09-07 12:37

［記者賴筱桐／新北報導］橫跨新北市板橋區和土城區的湳仔溝，自95年起陸續投入經費整治，累計已花費14億元，但民眾反映「越治越臭」，成效不彰，水利局今年編列2089萬元預算，進行第一階段渠道改善工程，預計10月完工，附近居民明顯感受到以往令人難耐的惡臭味減少，湳仔溝不再是夢魘。

市議員李婉鈺今天表示，過去10年內市府砸下14億進行湳仔溝水質改善、整治及綠美化工程，水卻越來越髒、越來越臭，甚至驗出底泥有毒性，過去市議會總質詢時，她都會撈一瓶湳仔溝的水，請市長朱立倫聞聞看水有多臭，體會居民被臭氣荼毒的痛苦。

李婉鈺說，湳仔溝惡臭嚴重影響民眾身體健康，整治工程刻不容緩，因此她自掏腰包請來台灣技師工會，並邀集水利局及地方里長等人，舉辦多次會勘及開會討論，總算確認施作工法，未來會持續爭取預算，改善湳子溝水質。

水利局雨水下水道工程科股長呂昆樹說明，過去整治計畫包括兩側住戶污水截流工程、礫間處理設施以及底泥固化，是改善水質前的必要工程，今年編列2089萬元預算，進行第一階段渠道改善工程，範圍從湳仔溝礫間場到番園橋，總計400公尺，主要施作「子母溝」，加速水流，把淤泥和污水帶走，減少臭味，預計10月底完工。