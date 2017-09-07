斗六人文慈善聯歡晚會 辦歐式自助餐不烤肉

「斗六人文社交圈」923將在南聖宮前廣場舉辦聯歡晚會，邀千名弱勢民眾參加。（記者詹士弘攝）

2017-09-07 12:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕 「斗六人文社交圈」將連續第5年為斗六弱勢團體舉辦中秋節聯歡晚會，今年考慮環保及衛生問題，首度不烤肉改採歐式自助餐，避免小朋友肉烤不熟吃壞肚子，也可減少烤肉後遺留下太多的一次性垃圾。

「斗六人文社交圈」將於9月23日與社團法人雲林縣啟智協會，共同擴大舉中秋聯歡活動，預計邀請7個弱勢團體1000人一起在斗六南聖宮前廣場同樂，並在當日成立「雲林縣斗六人文發展協會」，團結所有的網路好友，一起將善行延續，為提倡雲林人善之美繼續努力。

雲林縣副縣長丁彥哲說，斗六人文社交圈有超過10萬名網友，他們不只在臉書上互相交流，還走出了網路，走進實際生活，幫助弱勢者實現夢想，公益聯歡晚會，就是網路力量匯集起來成就美事的最佳展現。

斗六市長謝淑亞也表示，規劃公益聯歡晚會的社交圈朋友們，平常有自己的工作，但一到辦活動的時候，每個人就拚命擠出時間，規劃、協助活動的所有小細節，因為有社交圈的朋友，弱勢家庭有了開心過中秋的機會。

斗六人文社交圈板主石宏道說，9月23日活動當天，不僅有中秋美食饗宴提供受邀弱勢者品嚐外，更結合了在地多元演藝團隊及藝人朋友們的自發性聯合公益演出，並由知名專業活動公司「威震音樂活動有限公司」，義務整合統籌企劃執行此活動。

「斗六人文社交圈」理事林明瑤表示，去年聯歡晚會，生食與享熟各一半，發現熟食更受歡迎，且參與者不少是小朋友，肉多烤不熟，為了衛生及減少烤肉後，烤肉架等一次性垃圾太多問題，今年改採歐式自助餐，由「熱情活力義廚團」動員30至40名廚師負責料理。

林明瑤說，為了讓參與的弱勢民眾還能拿到中秋節禮物，「斗六人文社交圈」將辦抽獎活動，希望「人人有獎」，預計募集禮物1000份，目前只募得100多份，希望民眾可以共襄盛舉，捐贈禮品；另也對外勸募鮮菜及魚肉等料理食材，有意捐贈者，可電0937-759510與她聯絡。l

「斗六人文社交圈」去年舉辦人文慈善公益聯歡晚會的盛況。（斗六人文社交圈提供）

「斗六人文社交圈」去年舉辦人文慈善公益聯歡晚會的盛況。（斗六人文社交圈提供）

「斗六人文社交圈」去年舉辦人文慈善公益聯歡晚會的盛況。（斗六人文社交圈提供）